Путин выразил соболезнования Ирану в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи

Президент России Владимир Путин 27 апреля направил соболезнования своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану и верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью людей в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи.
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