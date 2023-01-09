Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, известный своей «дружбой» с киевским режимом во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским и вечеринками в разгар пандемии коронавируса, оказался в центре нелепого скандала.
Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, известный своей «дружбой» с киевским режимом во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским и вечеринками в разгар пандемии коронавируса, оказался в центре нелепого скандала.
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