Politros

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Вечеринка с Джонсоном в наморднике обернулась скандалом в Британии

Вечеринка с Джонсоном в наморднике обернулась скандалом в Британии

Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, известный своей «дружбой» с киевским режимом во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским и вечеринками в разгар пандемии коронавируса, оказался в центре нелепого скандала.

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