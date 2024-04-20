«Как прежде уже не будет. Решение принято. Мир стремительно валится к большой войне»: шокирующее откровение эксперта

В палате представителей одобрили билль, предусматривающий использование изъятых российских активов для помощи Украине, план предоставления части поддержки в виде займов, а также санкции против Ирана и запрет TikTok.
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