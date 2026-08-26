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Запуски с самого загруженного космодрома мира резко пойдут на спад в этом году

Запуски с самого загруженного космодрома мира резко пойдут на спад в этом году

Запуск ракеты Falcon 9 / © SpaceX Ракета Falcon 9 остается основной рабочей лошадкой SpaceX. Она регулярно выводит на орбиту очередные партии спутников сети Starlink — преимущественно со стартовых площадок на базе Космических сил США на мысе Канаверал и в Космическом центре NASA имени Кеннеди во Флориде.

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