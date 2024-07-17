Спасатель рассказал о правилах безопасности на воде

Руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов 15 июля рассказал о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать во время отдыха на воде.
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