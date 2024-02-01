С вниманием к труду учителя. В Салехарде торжественно закрыли Год педагога и наставника и Год знаний на Ямале

В Салехарде торжественно закрыли Год педагога и наставника и Год знаний на Ямале Почётными гостями на торжественной встрече по праву стали более трёхсот учителей из всех муниципалитетов автономного округа, и рядом с ними – старшеклассники педагогических классов и студенты профильных специальностей.