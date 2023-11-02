Главком ВСУ перечислил причины, по которым Украина не сможет победить Россию

У России значительное преимущество, а длительная война, несёт огромные риски для ВСУ и Украины. Об этом в интервью британскому журналу The Economist заявил главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный.
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