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904 л.с. и 1400 км без дозаправки: в России сертифицируют рамный внедорожник Jetour G700

904 л.с. и 1400 км без дозаправки: в России сертифицируют рамный внедорожник Jetour G700

Завод холдинга "АГР" в Сестрорецке (Санкт-Петербург) получил несколько деклараций соответствия на Jetour G700, сообщает в четверг, 3 сентября 2026 года, портал "Китайские автомобили".

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