Психолог: «Уяну белән үк телефонны тикшерү — бер сәгать йокы югалтудан да начаррак»

Уяну белән үк телефонга үрелү кешенең үзен ничек хис итүенә һәм эш нәтиҗәлелегенә бер сәгать йокы җитмәүдән дә ныграк тискәре йогынты ясарга мөмкин.
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