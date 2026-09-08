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ФедералПресс

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Людмила Бабушкина: около 2 миллионов уральцев обучились грамотно обращаться с деньгами

Людмила Бабушкина: около 2 миллионов уральцев обучились грамотно обращаться с деньгами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября, ФедералПресс. Финансовая грамотность на Урале растет. Только в прошлом году около 2 миллионов свердловчан приняли участие в мероприятиях, которые учат обращаться с деньгами.

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