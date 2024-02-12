«РН-Юганскнефтегаз» построит высокоэффективную кустовую площадку на Приразломном месторождении

ВАРАНДЕЙ, 12 февраля, ФедералПресс. «РН-Юганскнефтегаз», дочернее предприятие «Роснефти», разбурит укрупненную кустовую площадку на Приразломном месторождении – единственном объекте арктического шельфа России, где уже ведется добыча нефти.
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