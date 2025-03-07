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Ambrey: атаки на танкеры, вышедшие из портов России, были спланированы. Обнаружены иностранные следы

Ambrey: атаки на танкеры, вышедшие из портов России, были спланированы. Обнаружены иностранные следы

В нападениях на танкеры могут быть причастны зарубежные силы.Согласно информации, полученной от британской компании Ambrey, ответственность за нападения на танкеры, направляющиеся из портов России, лежит на представителях зарубежных государств, сообщает ТАСС.

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