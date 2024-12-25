Почему российский ВПК опаздывает с созданием мобильной антидронной зенитки?

Появление на поле боя низкобюджетных, но крайне эффективных FPV-дронов, применяемых обеими сторонами конфликта в больших количествах, очень серьезно повлияло на тактику ведения действий в зоне СВО на Украине.
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