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Кубок Стэнли. «Эдмонтон» примет «Даллас» в 3-й игре финала Запада

Кубок Стэнли. «Эдмонтон» примет «Даллас» в 3-й игре финала Запада

Кубок Стэнли Финал Западной конференции Эдмонтон – Даллас Дата проведения 25 мая, 22.00, «Rogers Place» Онлайн матча Видео Счет в серии: 1-1 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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