Минтруд посоветовал наставничество и спецграфик для кадров 50+

Ведомство призывает учитывать особенности возрастной группы, а также избегать дискриминации в вакансиях Минтруд выпустил рекомендации для работодателей, ориентированных на работу с сотрудниками старше 50 лет.
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