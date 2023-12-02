Многие жители Тольятти не знают, что произойдет 6 декабря

Игорь Сипкин

этим постом показываю, что творится в провинции. у нас депутаты практически все из ЕР, да пару человек "независимых", которые ни в чем не отказывают ЕР. практически все депутаты "большие" чиновники и директора поставщиков тэр. главу города горожане не выбирают- он назначается "уважаемыми" людьми города.