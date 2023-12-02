фото: Администрация г.о. Тольятти На очередном заседании Тольяттинской думы депутаты назначили публичные слушания по внесению изменений в Устав города.
Многие жители Тольятти не знают, что произойдет 6 декабря
Комментарии
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Игорь Сипкин
этим постом показываю, что творится в провинции. у нас депутаты практически все из ЕР, да пару человек "независимых", которые ни в чем не отказывают ЕР. практически все депутаты "большие" чиновники и директора поставщиков тэр. главу города горожане не выбирают- он назначается "уважаемыми" людьми города.
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од
олег донсков
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