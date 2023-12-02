БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Многие жители Тольятти не знают, что произойдет 6 декабря

Многие жители Тольятти не знают, что произойдет 6 декабря

фото: Администрация г.о. Тольятти На очередном заседании Тольяттинской думы депутаты назначили публичные слушания по внесению изменений в Устав города.

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Комментарии
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Игорь Сипкин
этим постом показываю, что творится в провинции. у нас депутаты практически все из ЕР, да пару человек &quot;независимых&quot;, которые ни в чем не отказывают ЕР. практически все депутаты &quot;большие&quot; чиновники и директора поставщиков тэр.  главу города горожане не выбирают- он назначается &quot;уважаемыми&quot; людьми города.
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