«Воздух наполнился дымом и ужасом» Год назад террористы атаковали «Крокус Сити Холл». Какие тайны удалось раскрыть следствию?

Год назад, 22 марта 2024 года, совершено нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, ставшее одним из самых страшных терактов в истории современной России наряду с захватом школы в Беслане.
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