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Новости Липецка

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1,5 тысячи человек оформили пенсию за три часа в Липецкой области

1,5 тысячи человек оформили пенсию за три часа в Липецкой области

Более 60% липчан, получивших уведомление, согласились на автоматическое оформление пенсии.С начала 2026 года в Липецкой области около 1,5 тысячи жителей оформили страховую пенсию по старости в автоматическом режиме.

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