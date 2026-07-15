1,5 тысячи человек оформили пенсию за три часа в Липецкой области

Более 60% липчан, получивших уведомление, согласились на автоматическое оформление пенсии.С начала 2026 года в Липецкой области около 1,5 тысячи жителей оформили страховую пенсию по старости в автоматическом режиме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии