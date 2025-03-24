Кому назначается социальная пенсия и как изменится возраст выхода Социальная пенсия — ежемесячная выплата для граждан без достаточного… Социальные пенсии вырастут на 14,75%: что изменится с 1 апреля 2025 года .
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