Объявлены имена ведущих международного фестиваля DREAM FEST 2025

Стали известны подробности предстоящего мероприятия. Регина Тодоренко Социальные сетиОрганизаторы международного музыкального фестиваля DREAM FEST 2025, который пройдет с 23 по 26 июля в курортном городе Sea Breeze в Баку, раскрыли имена ведущих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии