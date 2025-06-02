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Объявлены имена ведущих международного фестиваля DREAM FEST 2025

Объявлены имена ведущих международного фестиваля DREAM FEST 2025

Стали известны подробности предстоящего мероприятия. Регина Тодоренко Социальные сетиОрганизаторы международного музыкального фестиваля DREAM FEST 2025, который пройдет с 23 по 26 июля в курортном городе Sea Breeze в Баку, раскрыли имена ведущих.

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