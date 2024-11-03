Чайная палитра здоровья: выбираем напиток по своему состоянию

Зеленый чай: Польза: Богатый антиоксидантами, катехинами и витамином С, зеленый чай помогает бороться со свободными радикалами, укрепляет иммунитет, улучшает работу сердца и сосудов, способствует снижению веса и улучшает когнитивные функции.
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