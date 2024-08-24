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Якубович пожаловался на зарплату и пенсию. И вообще ему надоел этот "Поле чудес"

Якубович пожаловался на зарплату и пенсию. И вообще ему надоел этот "Поле чудес"

Леонид Якубович неожиданно разоткровенничался, и сделал несколько заявлений, которые до глубины души поразили его поклонников.

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Комментарии
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Tania Еременко
Якубович столько имеет... стыдно признаться... Но не будем заглядывать в его карман. Слишком много, чтобы стонать по этому поводу. Мог бы даже от пенсии отказаться. Или запросы стали велики? Одно скажу - никто своё богатство с собой не сумеет забрать.))) (((
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18 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Правда, понятие о &quot;нищенстве&quot; у каждого своё. Как вы думаете, какая у Якубовича пенсия? Ведущий с большим прискорбием признался, что ему как пенсионеру, государство платит 60 тыс. рублей. Нравится вам такая пенсия? А вот Леониду Аркадьевичу - нет. Он заявил, что этой нищенской выплаты ему хватает лишь &quot;на несколько дней очень скромной жизни&quot; или &quot;на один раз выпить и закусить в московском ресторане&quot;.Имея почти 3 мил.руб в месяц.этому еврею все мало,я его давно раскусил,подонок еще тот и давно не смотру эту матрешку и вам не советую.Мразь!
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16 час.
андрей картаев
Нытье хитрого еврея работу эту ненавижу , но деньги которые за нее платят обожаю
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15 час.

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