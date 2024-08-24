Якубович пожаловался на зарплату и пенсию. И вообще ему надоел этот "Поле чудес"

Якубович столько имеет... стыдно признаться... Но не будем заглядывать в его карман. Слишком много, чтобы стонать по этому поводу. Мог бы даже от пенсии отказаться. Или запросы стали велики? Одно скажу - никто своё богатство с собой не сумеет забрать.))) (((

ЕА

Евгений Алексеенко

Правда, понятие о "нищенстве" у каждого своё. Как вы думаете, какая у Якубовича пенсия? Ведущий с большим прискорбием признался, что ему как пенсионеру, государство платит 60 тыс. рублей. Нравится вам такая пенсия? А вот Леониду Аркадьевичу - нет. Он заявил, что этой нищенской выплаты ему хватает лишь "на несколько дней очень скромной жизни" или "на один раз выпить и закусить в московском ресторане".Имея почти 3 мил.руб в месяц.этому еврею все мало,я его давно раскусил,подонок еще тот и давно не смотру эту матрешку и вам не советую.Мразь!