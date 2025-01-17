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Царьград

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Тяжелобольной Брюс Уиллис впервые появился на публике после страшного диагноза

Тяжелобольной Брюс Уиллис впервые появился на публике после страшного диагноза

Звезда «Крепкого орешка» Брюс Уиллис впервые вышел в свет после поставленного ему диагноза, чтобы поблагодарить спасателей в Лос-Анджелесе.

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