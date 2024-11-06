Daily Mail: затягивание с оглашением победителя приведет к кошмару в США AlexCoderDaily Mail: затягивание с оглашением победителя приведет к кошмару в США AlexCoder После победы Трампа страну ожидают ужасные последствия Дональд Трамп, по предварительным подсчетам, одержал победу на выборах президента США, преодолев необходимый порог по количеству голосов.