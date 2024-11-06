Daily Mail: затягивание с оглашением победителя приведет к кошмару в США AlexCoderDaily Mail: затягивание с оглашением победителя приведет к кошмару в США AlexCoder После победы Трампа страну ожидают ужасные последствия Дональд Трамп, по предварительным подсчетам, одержал победу на выборах президента США, преодолев необходимый порог по количеству голосов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии