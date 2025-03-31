Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о новом вирусе

В России не выявлены новые вирусы или их значимые мутации. Об этом сообщил Роспотребнадзор. «В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», — информирует ведомство.