Порядок, госуда...
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Порядок, государство

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В Херсонской области полицейские провели мероприятия по профилактике мошенничеств

В рамках информационной кампании по кибербезопасности, реализуемой на территории региона Главным управлением МВД России по Херсонской области совместно с Отделением по Херсонской области Южного ГУ Центрального банка, полицейские провели профилактические мероприятия в г.

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