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В Молдове минимальная зарплата вырастет до 7600 леев (425 долларов) с 2027 года

В Молдове минимальная зарплата вырастет до 7600 леев (425 долларов) с 2027 года

Национальная конфедерация профсоюзов и Национальная конфедерация патроната Молдовы договорились установить с 1 января 2027 года минимальную месячную зарплату для работников реального сектора экономики на уровне 7600 леев.

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