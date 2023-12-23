Пушков заявил, что Запад ведет "ледяную войну" с Россией

Запад ведет против России "ледяную" войну, участвуя при этом в "горячей" на Украине. Так сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал заявление министра обороны Финляндии Антти Хяккянена о подготовке Запада к "холодной войне" с Россией.