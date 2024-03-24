Не у всех. сегодня есть утро.В России траур. День общенационального траура по погибшим в результате теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске объявлен 24 марта.
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Не у всех. сегодня есть утро.В России траур. День общенационального траура по погибшим в результате теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске объявлен 24 марта.