Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российская армия освободила Зеленое в ДНР

Российская армия освободила Зеленое в ДНР

ВС РФ освободили населенный пункт Зеленое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России. Отмечается, что населенный пункт был освобожден в результате активных действий подразделения группировки войск «Центр».

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