MESZ Oct 14: CPI Day — Hold 7856 for a Push Toward 7887–7897? Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Dec 2026) CME_MINI:MESZ2026 Zhuge1iang MESZ has pushed higher and is currently trading around 7,869 heading into the September CPI release at 8:30 AM ET today.
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