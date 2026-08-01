Российская «баллистика» в ночь на 1 августа вызвала огненный шторм в Киеве ВС РФ продолжают наносить удары по украинской территории в ходе СВО.
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Российская «баллистика» в ночь на 1 августа вызвала огненный шторм в Киеве ВС РФ продолжают наносить удары по украинской территории в ходе СВО.
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