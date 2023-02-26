Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 712 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    У детей- по- детски. А у взрослых- это создание множества ЧВК, подчиненных только их работодателям- бизнесменам. И во...«Избить пауков». ...
  • Екатерина Смирнова
    Теперь российский бюджет будет 15 лет содержать этого подонка  на деньги наших налогоплательщиков. Зачем? Разве есть ...Отправлен в СИЗО ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    США, ЕС и их союзники пусть покинут свои колонии, незаконные ими занятые территории, выведут свои военные базы и т.д....Голосование в ООН...

Военкор опроверг слова Стрелкова (Гиркина)

Военкор опроверг слова Стрелкова (Гиркина)

Игорь Стрелков/Гиркин продолжает яростно блогерствовать.День за днём - подвиг за подвигом. Только за последние полторы-две недели успел вдоволь покидаться фекалиями в сторону Владимира Путина (не побрезговав даже примитивными анекдотиками), ЧВК "Вагнер" ("Их компетентность несколько преувеличена"; к тому же Стрелков обвинил "уголовников из «Вагнера»" в убийстве Игоря Мангушева), Народных милиций ЛДНР (где "великое множество откровеннейшей сволочи"), покойного главы ДНР Александра Захарченко (который "«разрывался» между желанием и к власти/деньгам прорваться, и народу нравиться"), комбата Александра Ходаковского и т.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх