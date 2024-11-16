Депутат ГД предложил отменить шестидневную рабочую неделю перед Новым годом Ирэн ОрлонскаяВ Государственной Думе предложили отменить шестидневную рабочую неделю, которая ожидает граждан России перед новогодними праздниками.
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