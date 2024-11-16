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Депутат ГД предложил отменить шестидневную рабочую неделю перед Новым годом

Депутат ГД предложил отменить шестидневную рабочую неделю перед Новым годом

Депутат ГД предложил отменить шестидневную рабочую неделю перед Новым годом Ирэн ОрлонскаяВ Государственной Думе предложили отменить шестидневную рабочую неделю, которая ожидает граждан России перед новогодними праздниками.

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