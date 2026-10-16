На рисунке: Мудра «Энергия» (в простонародье просто «коза»)Наши Предки никогда никого не лечили, а восстанавливали, но не через себя, а брали энергию из Космоса.
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