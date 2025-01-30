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Нойер о Лиге чемпионов: «Бавария» не заслужила быть в топ-8»

Мюнхенский клуб обыграл Слован (3:1) в матче 6-го тура Лиги чемпионов. «Бавария» заняла 12-е место в общем этапе турнира, набрав 15 очков.

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