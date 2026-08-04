УЕФА, АФК и КОНКАКАФ обсуждают альтернативу турнирам ФИФА

УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатская футбольная конфедерация (АФК) обсуждают альтернативу турнирам ФИФА. Как сообщает The Times, руководители этих организаций хотят «парализовать ФИФА», если Джанни Инфантино не подаст в отставку с поста главы организации.
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