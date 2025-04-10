У русского человека Родина одна - Россия!

Делюсь с вами мыслями вслух, вызванными воплями ложнорусских, требующих отменить фильтрацию в Шереметьево; очередной статьей Р.
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