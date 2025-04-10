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У русского человека Родина одна - Россия!

Делюсь с  вами мыслями  вслух, вызванными   воплями ложнорусских, требующих  отменить  фильтрацию  в Шереметьево; очередной  статьей Р.

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