Зачем нам мочки ушей? Они не имеют эволюционного смысла

Фото: uleoparda.ru Наши уши — сложные чудеса. Наши мочки ушей? Они — дополнительные. аждый раз, когда вы киваете в такт любимой мелодии или болтаете с другом, сложная система работает, делая это возможным.
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