Почему Южная Корея стремится участвовать в восстановлении Украины?

Несколько дней назад в Сеуле состоялось совещание представителей нескольких южнокорейских министерств и государственных корпораций с украинской делегацией по проекту создания интегрированного центра управления железнодорожным движением на Украине.
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