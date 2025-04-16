Астраханку убили из-за телефона

Тело погибшей обнаружили в подъезде дома на улице Городской в Советском районе. Астраханские следователи СУ СК РФ завершили расследование уголовного дела по факту насильственной смерти 46-летней местной жительницы.
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