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Ключевой турецкий НПЗ вновь «распробовал» российскую нефть

Ключевой турецкий НПЗ вновь «распробовал» российскую нефть

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Турции Tupras возобновил закупки российской сырой нефти марки Urals после кратковременной остановки в начале этого года, вызванной санкциями США против Москвы.

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