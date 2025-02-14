Скрытый порок сердца способен вызвать внезапную смерть: кардиолог предупреждает

Боль в груди, одышка при нагрузке, странные перебои в сердцебиении, отеки ног и даже посинение губ – эти тревожные сигналы могут говорить о скрытом пороке сердца, который, по словам кардиолога Анастасии Поскакаловой, способен привести к самым печальным последствиям, включая внезапную остановку сердца .
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