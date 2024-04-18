Глава МИД Израиля поблагодарил США за блокировку резолюции по Палестине

Исраэль Кац, глава министерства иностранных дел Израиля, выразил благодарность Соединенным Штатам за блокировку резолюции о принятии Палестины в состав ООН, поскольку ее принятие стало бы «наградой за терроризм».
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