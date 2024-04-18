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Глава МИД Израиля поблагодарил США за блокировку резолюции по Палестине

Глава МИД Израиля поблагодарил США за блокировку резолюции по Палестине

Исраэль Кац, глава министерства иностранных дел Израиля, выразил благодарность Соединенным Штатам за блокировку резолюции о принятии Палестины в состав ООН, поскольку ее принятие стало бы «наградой за терроризм».

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