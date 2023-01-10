Аргументы недели

98 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Samarium
    Вагнеровцы безусловно молодцы и  их боевые действия заслуживают самой высокой оценки...И еще,  прекратите тут катить ...Минобороны разъяс...
  • Андрей Бедный
    Глупый вопрос. Командуют там командиры, а Пригожин что-то вроде менеджера или продюссера. Сильно сомневаюсь, что он л...Минобороны разъяс...
  • Natalija Osminina
    Вообще, пишите Вы патриотично. И за это Вам, конечно, можно простить Вашу несусветную глупость. Почитала Вашу ленту и...Депутат Госдумы, ...

В хабаровском аэропорту у самолета лопнуло шасси при посадке

В хабаровском аэропорту у самолета лопнуло шасси при посадке

В аэропорту Хабаровска временно закрыли одну из взлетно-посадочных полос. 10 января на ней произошло происшествие - у одного из бортов лопнуло шасси.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх