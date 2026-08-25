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Бэрри о слухах про Винисиуса и «Арсенал»: «Это была классическая агентская игра. Но было бы здорово увидеть его в АПЛ, это одна из звезд мирового масштаба»

Бывший полузащитник «Астон Виллы», «Манчестер Сити» и «Эвертона»  Гарет Бэрри высказался о возможном переходе  Винисиуса Жуниора в АПЛ.

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