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Минприроды прогнозирует полое воспроизводство запасов нефти и газа в 2026 году

Минприроды прогнозирует полое воспроизводство запасов нефти и газа в 2026 году

Россия рассчитывает завершить 2026 г. с полным воспроизводством запасов нефти и газа. Глава Минприроды Александр Козлов отметил, что уже по итогам первого полугодия геологоразведка обеспечила прирост промышленных запасов жидких углеводородов на 45 млн тонн, а газа — на 155,5 млрд кубометров.

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