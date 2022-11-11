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«Россия выиграет чемпионат мира, когда улучшит обучение в академиях и массовый футбол». Рианчо о сборной

Рауль Рианчо рассказал, при каких условиях сборная России сможет выиграть чемпионат мира. «Россия выиграет чемпионат мира по футболу.

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