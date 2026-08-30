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ВЕСТИ КРЫМ

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В горах Ялты продолжают тушить лесной пожар

В горах Ялты продолжают тушить лесной пожар

На месте ожидается юго-восточный ветер с порывами до 13 м/с и действует 5 класс пожарной опасности, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.

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