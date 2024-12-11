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На реконструкцию форта «Петр I» выделят свыше 1 млрд рублей

На реконструкцию форта «Петр I» выделят свыше 1 млрд рублей

Более млрд рублей направят до конца нынешнего года на проведение реконструкции форта «Петр I» в Кронштадте, говорится в документе, опубликованном 11 декабря на государственном портале правовой информации.

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